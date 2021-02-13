السيطرة على حريق ببئر العبد في شمال سيناء دون إصابات (صور)

اندلع حريق بمنطقة "السبخة" في قرية 30 يونيو التابعة لمركز ومدينة بئر العبد بشمال سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.وأعلن مركز ومدينة بئر العبد بشمال، عن تمكن فريق أزمات وشباب القرية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى منازل القرية المجاورة، دون وقوع أي خسائر أو إصابات.يذكر أن محافظة شمال سيناء أصدرت في وقت سابق قرارًا بتغيير أسم القرية من قرية "رابعة" إلى قرية "30 يونيو"، بعد تقدم مشايخ وعواقل القرية بطلب إلى المحافظة لتغيير اسم القرية.