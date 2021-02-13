غلق منشآتان وضبط 33 حالة إشغال خلال حملة بشرق الإسكندرية

أغلق حي شرق الإسكندرية برئاسة محارب هيلع، منشآتين خلال حملة مسائية بنطاق الحي، والتي أسفرت عن ضبط 33 حالة إشغال وغلق محلين تجاريين وتغريم 8 أفراد لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا بشوارع حي شرق.كما نفذت لجنة الغلق قراري غلق لمقاهي لم تتبع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا حرصًا على سلامة المواطنين، وذلك بمنطقتي فلمنج وسابا باشا.وأيضًا غرمت الحملة 8 أفراد لعدم الالتزام بارتداء الكمامة 50 جنيها كما أقرتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.