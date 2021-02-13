«أوقاف شمال سيناء» توزع مصاحف على المساجد الكبرى والآئمة المتميزين

أعلن الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، عن توزيع مصاحف على المساجد الكبرى والأئمة المتميزين في مختلف مراكز المحافظة، بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، إنه تم توزيع المصاحف على المساجد الكبرى والأئمة المتميزين من أعضاء المقارئ والأئمة المعتمدين في المدارس القرآنية ومكاتب تحفيظ القرآن في جميع مراكز المحافظة.وأضاف، أن المصاحف مهداة من وزارة الأوقاف، حيث قامت أدارة الدعوة بالتنسيق مع قسم شئون القران بتوزيعها على المساجد الكبرى والأئمة المتميزين.وتقدم مدير عام المديرية بالشكر والعرفان للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، على الدعم المستمر للمديرية والاهتمام بالمساجد وعمارتها ودعم القائمين عليها من الأئمة والعاملين للنهوض بالدعوة على أرض محافظة شمال سيناء.