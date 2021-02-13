2120 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم السبت، تسجيل 48 حالة وفاة بالإضافة إلى 2120 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21599 حالة وفاة و735220 إصابة بالفيروس التاجي.