2120 إصابة جديدة بكورونا في بلجيكا
السبت 13/فبراير/2021 - 09:19 ص
وكالاتطباعة
أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم السبت، تسجيل 48 حالة وفاة بالإضافة إلى 2120 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في الـ24 ساعة الماضية.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21599 حالة وفاة و735220 إصابة بالفيروس التاجي.
وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه المعطيات إلى 21599 حالة وفاة و735220 إصابة بالفيروس التاجي.