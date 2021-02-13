شبورة مائية على الطرق الصحراوية بالإسماعيلية
السبت 13/فبراير/2021 - 09:19 ص
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
شهدت محافظة الإسماعيلية، وخاصة الطرق الصحراوية، صباح اليوم السبت، شبورة مائية منعت الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة الطريق الزراعي والصحراوي، مما تسبب في ضعف الرؤية.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.
كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.
وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.
كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.