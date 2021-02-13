شبورة مائية على الطرق الصحراوية بالإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، وخاصة الطرق الصحراوية، صباح اليوم السبت، شبورة مائية منعت الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية، خاصة الطريق الزراعي والصحراوي، مما تسبب في ضعف الرؤية.وناشدت الإدارة العامة للمرور، المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود شبورة مائية كثيفة والالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث انزلاق لأي سيارة.كما طالبت بالالتزام بالحارات المرورية والتهدئة بسبب الشبورة الكثيفة، وأن يتم الالتزام بتعليمات الإدارة حرصا على سلامة السائقين والمواطنين.