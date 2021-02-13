اليوم.. ورشة عمل بجامعة قناة السويس استعدادا لمؤتمر شباب الباحثين

تنظم لجنة شباب الباحثين بجامعة قناة السويس، ورشة العمل الثالثة عشر إلكترونيًا على برنامج ميكروسوفت تيمز، اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتأتي الورشة في إطار الاستعداد لتنظيم الجامعة مؤتمر شباب الباحثين - «الثامن رؤى مستقبلية.. ما بعد جائحة كورونا»، والذي يُقام إلكترونيا بالكامل في الفترة من 6 و7 مارس القادم.ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور أحمد زكي حسين متولي، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، رئيس لجنة شباب الباحثين والمؤتمر، وإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين حامد، مقرر لجنة، ومؤتمر شباب الباحثين الثامن، تقام الورشه تحت عنوان "Troubleshooting in International Publishing"، ويحاضر بها الدكتور عمرو القلش، الأستاذ المساعد بكلية العلوم جامعة قناة السويس.