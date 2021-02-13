استجابة لـ«الدستور».. مطروح تناقش إطلاق اسم علي حميدة على أكبر شوارعها

استجابة لما نشرته "الدستور" أمس الجمعة، بشأن طلب عادل نافع نجل شقيقة فنان البادية الدكتور علي حميدة، وهو إطلاق اسم الفنان على شارع الإسكندرية بالمحافظة، قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه سيتم مناقشة إطلاق اسم الفنان على الشارع الإسكندرية في المجلس التنفيذي القادم، والذي سيعقد خلال أيام.وأكد محافظ مطروح، لـ"الدستور"، أن فنان البادية الدكتور علي حميدة أحد أعلام المحافظة وإطلاق اسمه على شارع الإسكندرية أقل شيء يتم تقديمه له، لذلك سيتم مناقشة الأمر في المجلس القادم.وشارك المئات من أهالي محافظة مطروح، أمس الجمعة، في دفن جثمان فنان البادية علي حميدة، أحد رموز المحافظة، وذلك في المقابر الشرقية بالمغاربة وسط حزن وبكاء شديد، واستقبلت أسرة الفنان العزاء من أهالي مطروح في المقابر عقب دفن جثمانه.وشيع أهالي مطروح، جثمان الفنان الراحل، وذلك عقب أداء صلاة الجنازة من مسجد الفتح بوسط مدينة مرسى مطروح.واستقبلت أسرة فنان البادية الدكتور علي حميدة، العزاء في منطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح، حيث توافد جميع أهالي مطروح لتأدية واجب العزاء.