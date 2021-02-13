920 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان 920 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 200 ألف و964 حالة.وذكرت وزارة الصحة الكازاخية - في بيان نقلته وكالة أنباء "كازين فورم" المحلية اليوم السبت، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1341 حالة شفاء من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 183 ألفًا و315 حالة.وأوضحت الوزارة، أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي يقف عند 24 ألفًا و847 شخصًا، منهم 44 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.