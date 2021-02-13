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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية «فتاة ميت غمر»

السبت 13/فبراير/2021 - 09:08 ص
محكمة
محكمة
حسام التمساح
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تنظر محكمة جنايات المنصورة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة 7 متهمين في واقعة التحرش الجماعي بالفتاة "بسنت" فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة ميت غمر".

وكشف قرار الاحالة أن الواقعة قيدت جناية وجنحة لأنه في يوم 10 ديسمبر 2020 بدائرة قسم ميت غمر، حال كون المتهمين من الثالث للسابع بلغوا الخامس عشر من عمرهم ولم يبلغوا الثامنة عشر، قاموا بهتك عرض المجنى عليها ياسمين محمود العزب بالقوة والتهديد، وقاموا بالتعرض للمجنى عليها وذلك بالطريق العام بأن قاموا بملاحقتها وتتبع خط سيرها واتيانهم أمور وتلميحات جنسية بالقول والفعل، على النحو المبين بالتحقيقات".

بداية الواقعة عندما تلقي اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمأمور قسم ميت غمر من ياسمين محمود العزب وشهرتها "بسنت"، 23 سنة، طالبة بكلية الزراعة بعين شمس ومقيمة بمدينة ميت غمر، تؤكد فيه تعرضها للتحرش الجماعى من قبل مجموعة كبيرة الشباب أثناء سيرها بشارع بورسعيد بمدينة ميت غمر.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وتم تفريغ الكاميرات بالشارع وتم تحديد هوية 8 شباب في الواقعة تقدم أحدهم للشهادة بما حدث، وألقت الشرطة القبض على السبعة الآخرين وهم "أحمد. س"، "محمد. ه"، و"محمد. ص"، و"مصطفى. ه" و"محمد. ق"، و"عبدالله. أ"، و"على. م".

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