على رأسها التجارة.. أبرز أنشطة «مشروعك» بالمحافظات

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة تعمل على تنفيذ تكليفات الرئيس فيما يخص تحقيق حياة كريمة للمواطنين.وأشار التقرير الذي تلقاه الوزير عن المشروعات التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك" إلى أن النشاط التجاري جاء في الصدارة من حيث عدد المشروعات المنفذة به حيث يمثل 64% من إجمالي المشروعات، يليه النشاط الزراعي بنسبة 15% ثم النشاط الخدمي 11% واخيرًا النشاط الصناعي 10%.وأوضح وزير التنمية المحلية أنه أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتطوير مقرات "مشروعك" وتدريب الموظفين والاستفادة من الخدمات المالية للجهاز، كما تم الاتفاق مع البنوك المصرية المشاركة في المشروع، على زيادة معدلات الإقراض في المرحلة القادمة وتفعيل فرق العمل التسويقية المشتركة لتسويق خدمات مشروعك في مقرات العملاء.ولفت إلى أنه يتم خلال الفترة القادمة التركيز على مستوى جودة المشروعات والخدمات والتوسع في الانتشار وتقديم خدمات مالية وفنية متطورة ومساعدة العملاء في تسويق منتجاتهم ودعم المشروعات ذات التكنولوجيات المناسبة والصناعات المغذية.