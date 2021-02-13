في حفل زفافها.. دينا داش تشارك جمهورها قبل وبعد المكياج

نشرت الإنفلونسر دينا داش، جمورها صور لها قبل وبعد المكياج، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تحضيرات حفل زفافها.وارتدت دينا فستان زفاف أبيض قصير، ذات أكمام طويلة وشفافة، من توقيع مصممة الأزياء بسنت بدران، اعتمدت على شعر انسيابي ومكياج أسموكي، وحذاء بكعب عالي.وقد احتفلت الإنفلونسر دينا داش، بحفل زفافها أمس الجمعة، واقتصر الحفل على أسرة العروسين.يذكر أن دينا داش أنفلونسر يتابعها مئات الآلاف على موقع التواصل الاجتماعي، فهي لها قناة على يوتيوب، تقدم من خلالها نصائح للفتيات عن الموضة والمكياج.