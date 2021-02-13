بقروض 17 مليار جنيه.. «مشروعك» يوفر 100 ألف فرصة عمل

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن فرص العمل التي وفرها برنامج "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى نهاية عام 2020 تقترب من 100 ألف فرصة عمل من خلال تنفيذ حوالي 164 ألف مشروع صغير ومتوسط بقروض 17.3 مليار جنيه.ولفت في بيان صحفي، إلى أن مشروعك يعمل فى إطار مبادرة البنك المركزى المصري التى توفر التمويل اللازم للمشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%.وأكد شعراوى أن الوزارة تسعى دائمًا لتمكين المرأة اقتصاديًا خاصة في القرى وتوفير دخل يساعدها على الحياة الكريمة وذلك من خلال قروض برنامج "مشروعك" لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، مشيرًا إلي أن نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة من خلال "مشروعك" بلغت 35% من إجمالي المشروعات.