12683 إصابة بكورونا في بيرو

سجلت بيرو ما يصل إلى 12683 إصابة جديدة بفيروس كورونا السبت ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.2 مليون، حسبما أفادت وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني.وذكرت الوزارة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 1220748 إصابة، مشيرة إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 43255 حالة وفاة، بينما تعافى 1130923 مريضا.يذكر أن عملية التلقيح الجماعي المضاد لفيروس كورونا بدأت في بيرو الإسبوع الماضي.