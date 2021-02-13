«محضر استلام الوطن» و«فرصة جديدة لإحياء القضية» أبرز مقالات كتاب الصحف

ركز كتاب الصحف الصادرة، صباح اليوم السبت، على عدد من الموضوعات ذات الشأن المحلي، أهمها إنقاذ الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر من الضياع والحرب الأهلية، بالإضافة إلى مشروع تطوير الريف المصري.قال رئيس المجلس الأعلى للإعلام كرم جبر، إن الرئيس السيسي لم يتسلم مصر غنية ولا قوية ولا مستقرة ولا آمنة، ولكنها كانت مثل عزيز قوم تكالب عليه اللئام وأضمروا له كل أنواع الشر، وتداعى على أحوالنا "اللى يسوى واللى ما يسواش"، ومنهم للأسف الشديد أشقاء وبعض المصريين كانوا يتآمرون ويشمتون.وأضاف جبر- في عموده (إنها مصر) بصحيفة (أخبار اليوم) تحت عنوان (محضر استلام الوطن)- أن الـرئـيـس تـسـلـم البلاد وهــى عـلـى شـفـا حــرب أهـلـيـة وقودها المصريون، فأنقذها من الضياع، ولو اشتعلت لأتت على الأخضر واليابس، فـى بـلـد تـعـداده مـائـة مـلـيـون، لا يمـكـن ً أبــدا أن ُيـتـرك مصيرهم للخطر والضياع.وأشار إلى أن كرامة البلاد كانت مستباحة، وتعبث في أراضيها قوى أجنبية شريرة، تحاول أن تجعلها مستنقعا لأجهزة المخابرات في العالم، وكنا نعتصر ألما حين نرى مؤامرات لكيانات أجنبية كبيرة وصغيرة تنتهك السيادة الوطنية، وتجند عملاء خارجيين ومحليين.وأوضح أن مصر كانت تتعاطى العنف والإرهاب والشغب والحرق والتدمير، وتتحكم فـى مصيرها جماعة إرهـابـيـة قـررت أن تحكم الـبـلاد أو تحرقها، ولو حدث ما تعرضت له مصر فى أقـوى الـدول وأغناها لانهارت وضعفت.أما الكاتب الصحفي عبد الرازق توفيق فقال- في عموده (من آن لآخر) بصحيفة (الجمهورية) تحت عنوان (حكاوي الأصدقاء وتطوير الريف)- إن تطوير الريف المصري أحد المشروعات القومية العملاقة التاريخية والاستثنائية فـى الشكل والمضمون وأهداف والجغرافيا من حيث مساحة الانتشار، ليكون بحق هو مشروع القرن والعصر، ذلك لأهميته وتفرده واستهدافه لتغيير شكل ومضمون الحياة فى القـرى المصرية إلى الأفـضـل وتوفير الحياة الكريمة.وأضاف توفيق إن مشروع تطوير الريف المصرى الذى يتابع الـرئـيـس عبدالفتاح السيسي خطواته يوميا من فرط أهميته، وأيضا لما يوليه الرئيس للإنسان المصرى من رعاية واهتمام تشكل بالنسبة له أولوية أولى، فالمشروع يـسـتـهـدف أكثر من نصف سكان مصر 58 مليون مواطن فى 4500 قرية وتحديدا بالكفور والنجوع والتوابع وبتكلفة تزيد على الـ 500 مليار جنيه.وأشار إلى أن الإعـلام مطالب بأن يقدم للناس كل تفاصيل وأبعاد مشروع تطوير الريف بل ويساهم مـع الحكومة فـى التعرف على آراءً ومطالب المواطنين تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي بالاستماع لآراء واحتياجات المواطنين الحقيقية فى عملية التطوير لتحقيق الأهداف عـلـى أرض الـواقـع، وأن يـخـاطـب التطوير احتياجاتهم الفعلية من واقـع حياتهم وطبقا لأرائهم ومطالبهم.وأوضح أن التوثيق والاهتمام الإعلامي لمشروع تطوير الريف المصرى هو كتابة موضوعية لتاريخ حافل بالإنجازات والمشروعات القومية يرصد حجم التطور والتقدم والمعجزة التي تحققت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.وتابع أن الزخم الإعلامي بالمشروعات القومية بشكل عام والمشروع القومي لتطوير الـريـف هـو تشكيل وبـنـاء لوعي حقيقي في مجابهة حـملات مــن الأكاذيب والتشكيك والـشـائـعـات، لكن الـرهـان الأهــم على الواقع القادر على إجهاض كل أكاذيب الشيطان.وفي مقال بعنوان (البازليك.. الانتصار للتراث والثقافة) بصحيفة (الشروق) قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين إن انتفاضة غالبية الأهالي والمثقفين لإقامة كوبري قرب كنيسة (البازليك) المواجهة لقصر البارون إمبان بمصر الجديدة أو مشروع عين القاهرة فى الزمالك للدفاع عن مكان أثري وتراثي وثقافي والاكثر لافت للنظر.وأضاف حسين إن هذه الظاهرة تكشف جانبا مهما جدا لم يلتفت إليه كثيرون، وهو أن المعارضين ورغم أن غالبيتهم من المسلمين قد دافعوا بحرارة شديدة عن أثر مهم هو كنيسة السيدة العذراء البازليك.وأشار إلى أن كل الآراء تؤكد معنى غاية في الأهمية وهو أنه ورغم كل ثقافية العشوائيات والتكاتك التي تحاصرنا فإن الوعي والاهتمام بالثقافة والآثار والتراث والحضارة لم يختف كما يعتقد كثيرون، وهو أمر مطمئن ومبشر.وتابع إن النقطة المهمة جدا هي أن غالبية المعترضين على المشروع من المؤيدين للحكومة وبعضهم نواب وأعضاء في حزب (مستقبل وطن) ويستحيل القول إنهم يسعون للمكايدة أو التربص، وبالتالي على الحكومة أن تستمع لوجهة نظرهم بصورة موضوعية وتستجيب لمناشدتهم لآن ذلك سيكون في مصلحة الجميع.أما الكاتب الصحفي مرسى عطا الله قال في مقاله بصحيفة (الأهرام) بعنوان (فرصة جديدة لإحياء القضية) إن بمبادرة مصرية أردنية التأم شمل وزراء الخارجية العرب حضوريا– رغم ظروف الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا– وشهد مقر الجامعة العربية بالقاهرة حضورا لافتا يؤكد أن زوبعة التطبيع الطارئة فى نهاية عهد ترامب لم تؤثر فى المجمل العام لقناعات الدول العربية بأن القضية الفلسطينية مازالت حية، شأنها شأن كل قضايا التحرر الوطني على طول التاريخ، ولا يمكن كتابة الفصل الأخير في روايتها إلا مع استرداد الحقوق المشروعة تحت رايات العدل والشرعية الدولية.وأضاف عطا الله أن أهمية هذا الاجتماع تجيء من انعقاده فى وقت بالغ الصعوبة والحساسية، وفي ظل أجواء ظن البعض بسببها أن ما جرى من تطورات وأحداث في السنوات الأخيرة قد تراجعت بدرجة الاهتمام المعهودة بالقضية الفلسطينية، منذ نشأتها باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية.وأشار إلى أنه كان من المهم أن تقول الدول العربية وبصوت معلن ومسموع مع بداية تسلم الإدارة الأمريكية الجديدة لمسئولياتها إن العرب يرفضون أي مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب باركتها للأسف الشديد إدارة ترامب السابقة، ودون أدنى اعتبار لكونها إجراءات تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى وتخالف القانون الدولى وتقوض حل الدولتين.وتابع أيضا كان من المهم أن تطمئن غالبية دول العالم المساندة للحق الفلسطينى أن العرب مازالوا يشكلون ظهيرا قويا لأشقائهم الفلسطينيين، مع استمرار تأكيد قبول خيار السلام والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفوري والكامل لجميع أنشطة الاستيطان، بما في ذلك القدس الشرقية ودعوة إسرائيل إلى العودة للمفاوضات؛ لمعالجة جميع قضايا الحل النهائي، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية التي جرى احتلالها في يونيو عام 1967.