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محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 مصابين في هجمات متفرقة ضد قوات الأمن جنوب أفغانستان

السبت 13/فبراير/2021 - 08:05 ص
هجوم افغانستان
هجوم افغانستان
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استهدفت مركبة هامفي عسكرية محملة بالمتفجرات موقعا أمنيا أفغانيا بإقليم قندهار جنوب أفغانستان اليوم السبت، مما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 7 أشخاص.

وقال مسؤولون محليون أفغان - في تصريح لوسائل الإعلام، نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية - إن 7 أشخاص على الأقل أصيبوا عندما استهدفت سيارة محملة بالمتفجرات أفراد الشرطة في منطقة أرجنداب بالإقليم الجنوبي.

يأتي ذلك فيما أصيب 3 مدنيين وشرطي إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة من طراز رانجر في مدينة جلال آباد بإقليم نانجرهار صباح اليوم.

وفي حادثة أخرى، قتل 4 من رجال الشرطة على الأقل وقائدهم في منطقة تشابا دارا بشرق كونار أمس عندما هاجم مسلحون موقعهم.

وفي غضون ذلك، اعتقلت القوات الأفغانية اثنين من أعضاء داعش وقتلت أخر متورطا في عمليات قتل مستهدفة بمنطقة الشرطة السادسة بمدينة جلال أباد في إقليم نانجرهار.

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