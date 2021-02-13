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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

افتتاحيات الصحف تؤكد موقف مصر من القضية الفلسطينية وتناشد بالتعايش مع كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:05 ص
الصحف
الصحف
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تطرقت الصحف الحكومية "الأهرام" و"الجمهورية" في افتتاحيات اليوم السبت، موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على بقاء كورونا لبعض الوقت وعلينا التعايش حتى إيجاد مخرج من المأزق.

قالت صحيفة (الجمهورية) إن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية ثابـت، والجهـود لا تتوقف مع الشركاء الدوليين والأشقاء الفلسطينيين من أجل بلورة رؤية واضحة سعيًا لدفع جهود السلام وحل القضية الفلسطينية وفقًا للقرارات والمرجعـيات الدولية.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (المواقف القومية الثابتة)- أن الموقف المصري يرتكز أساسا على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو 67، وأيضًا التسوية السياسية على أساس ووفق ثوابت المرجعيات الدولية والمبادرة العربية للسلام، ودعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات؛ لضمان حقوق وآمال الشعب الفلسطينى المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشارت إلى أنه على مدار الـتاريخ مصر لا تدخر جهدًا لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى مدار عقود قدمت مصر تضحيات عظيمة وجهودًا مضنية من أجل الأشقاء الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وأوضحت أن الرؤية المصرية التى أتت ثمارها بنجاح في اجتماعات قادة وممثلي الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية والوصول إلى توافق وطني تؤكد الموقف المصرى الحريص على وحدة الصف الفلسطيني، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.


وقالت صحيفة (الأهرام) إن علينا الوضع في الحسبان أن جائحة كورونا باقية معنا لبعض الوقت، الذى قد يطول وقد يقصر.

وأضافت الصحيفة- في افتتاحياتها بعنوان (كورونا ضيف ثقيل)- إن من الضيوف من يكون ثقيلا وليس بمقدورنا التخلص منه إلا أن يشاء الله وتشير كل الأنباء الواردة إلينا إلى أن الفيروس لم ينجح أحد في العالم في إيجاد علاج له حتى الساعة، وأن كل ما تم التوصل إليه مجرد لقاحات نسأل الله- تعالى- أن تكون فيها الوقاية المنتظرة.

وأشارت إلى أنه علينا التعايش مع هذا العدو الأثيم إلى أن يوفق الله البشر في إيجاد المخرج من المأزق.

وتابعت "إننا إذا نظرنا حولنا لوجدنا الكثيرين منا مازالوا لا يقدرون هذا الخطر حق قدره ويتعاملون بمنتهى الاستهانة، وكأنهم لم يسمعوا عن معاناة الذين أصابهم المرض- شفاهم الله جميعا- ولا يمكن إنكار أن الكثيرين أيضا أصبحوا يلتزمون، وها نحن نرى الكمامات تنتشر حولنا في كل مكان، وهذا أمر جيد إلا أن البعض مع ذلك مازال يرى الكمامة كماليات لمجرد تقليد الآخرين أو خوفا من الغرامة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الخوف من (كورونا) سوف يحفزنا على الوعي بخطره، ومن ثم العمل على تجنب شره وآذاه بكل السبل، كما إننا سوف نضطر إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية تحت ضغط الخوف، ثم مع الأيام سوف يصبح هذا الالتزام عادة يومية نمارسها تلقائيا دون تفكير، كذا أبناؤنا سيتعلمون ممارسات يومية مفيدة جدا لم يكونوا يحرصون عليها من قبل، ولسوف تكبر معهم هذا الممارسات ويكبرون معها فتحميهم سواء من هذا الفيروس الحالي أو من أي ابتلاء مقبل وقانا الله جميعا الشرور والأوبئة.

ونوهت بأن الناس في الدول الأغنى منا والأكثر تقدما يتفشى بينهم الفيروس اللعين بمنتهى الشراسة فلماذا لا نتعلم مما يجرى عندهم ونسعى لحماية أنفسنا وأولادنا، ولا يوجد إنسان اليوم لا يعرف الإجراءات الاحترازية التي تقلل من خطر هذا الضيف الثقيل القاتل، فلماذا لانطبق على أنفسنا هذه الإجراءات، وهل غسل اليدين بانتظام ووضع الكمامة مشكلة؟.

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