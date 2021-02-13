«توماس مولر» يزيد مخاوف استضافة قطر لكأس العالم 2022

أثارت إصابة نجم بايرن ميونيخ توماس مولربفيروس كورونا في أعقاب مباريات الفريق في إطار كأس العالم للأندية الذي استضافته الدوحة منذ أيام مضت، مخاوف بشأن سلامة اللاعبين والجماهير في كأٍ س العالم 2022 والذي تستضيفه قطر.وقالت وكالة "فرانس برس" إن المنظمون القطريون كانوا يرغبون في استخدام كأس العالم للأندية كدليل على الاستعداد لكأس العالم العام 2022، وتسليط الضوء على البنية التحتية اللامعة واللمسة الناعمة مع المشجعين من الخارج، وبدلًا من ذلك، تم حظر المشجعين الأجانب وركزت كل الأنظار على إجراءات احتواء فيروس كورونا الصارمة التي أعقبت تفشي المرض في دوري أبطال آسيا لكرة القدم وتصفيات أستراليا المفتوحة الأخيرة التي أقيمت في الدولة الخليجية.في حين أشاد الفيفا بالإجراءات كنجاح، فيما أثبتت إصابة نجم بايرن ميونيخ توماس مولر بالفيروس، وزادت حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بنسبة 18% على مستوى قطر في الأيام الثمانية للبطولة مقارنة بالفترة نفسها من الأسبوع السابق، حيث حذر مسؤولو الصحة من موجة ثانية، وقالت مصادر طبية لوكالة "فرانس برس" إن إغلاقًا جديدًا قد يلوح في الأفق.وتابعت الوكالة الفرنسية، أنه قبل يوم من انطلاق المسابقة، أعلنت قطر عن تشديد القيود بما في ذلك خفض سعة المتفرجين في الملاعب إلى 20%، وقال مصدر رسمي لـ"فرانس برس" إن كأس العالم للأندية حصلت على الموافقة على إقامة المباريات في الملاعب بسعة 30% قبل القواعد الجديدة.يأتي هذا فيما أقيمت بطولة كأس العالم للأندية في الوقت الذي شهدت فيه الدوحة موجة برد نسبي مع درجات الحرارة في المساء، عندما أجريت المباريات وانخفضت إلى أقل من 20 درجة مئوية (68 فهرنهايت).في العام المقبل، ستقام نهائيات كأس العالم في نوفمبر وديسمبر، حيث من المرجح أن تكون الظروف معتدلة بالمثل.- التقدم في مجال حقوق الإنسان "محدود"وقالت الوكالة الفرنسية، إن تواجد المشجعين للنادي الأهلي المصري في الاستاد القطري كان الأمر الوحيد الذي يدل على أن هناك مباراة كبيرة تحدث، ولكن بخلاف الجالية المصرية لم يكن هناك شيء آخر في الدوحة يشير إلى أن بطولة كبرى كانت جارية، كما أن العدد المحدود للمشجعين الذين يحضرون المباريات يعني أيضًا أن الجوانب الرئيسية للبنية التحتية لقطر 2022 لم تواجه اختبارًا قويًا.فيما أثارت مشاركة بايرن ميونيخ، سواء في البطولة أو في معسكرات التدريب السابقة في قطر، غضب الجماعات الداعمة والناشطين الحقوقيين، لاسيما وأن بايرن لديه صفقة رعاية مع الخطوط الجوية القطرية.ففي فبراير 2020، كتبت المجموعة الحقوقية "فير أند سكوير بروجيكتس" المتخصصة في شؤون العمال المهاجرين بمنطقة الخليج إلى رئيس بايرن ميونيخ كارل هاينز رومينيجه يحثون فيه النادي على اتخاذ موقف بشأن قضايا حقوق العمال.وقالت فير سكوي، إنه على الرغم من إحراز بعض التقدم، بما في ذلك تعهدات الإصلاح المدعومة من منظمة العمل الدولية، فإن "التقدم كان محدود النطاق وغير فعال في التنفيذ حتى الآن"، وتابعت الفرنسية أن بعض العمال المهاجرين يشكون من عدم دفع الأجور ومن فرض رسوم توظيف غير قانونية حتى الآن.