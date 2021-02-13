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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بسبب نقص الأكسجين.. بيرو تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:01 ص
كورونا
كورونا
هدير سند
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سجلت دولة بيرو، التي تواجه موجة ثانية من فيروس كورونا، رقما قياسيا، أمس الجمعة، في حالات الإصابة بالفيروس التي تستدعي الدخول إلى المستشفى، حسب ما أعلنت وزارة الصحة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، دخل 213 مصابا جديدا بالفيروس إلى المستشفيات، ليصل بذلك إجمالي عدد المرضى في المستشفيات إلى 14333 وفق أرقام رسمية.

وكان الرقم القياسي السابق لحالات الإصابة بفيروس كورونا التي تستدعي دخول المستشفى، قد بلغ 14181 في 17 أغسطس الماضي.

وحتى أمس الجمعة، سجلت البيرو 1.2 مليون إصابة مؤكدة بكوفيد-19 (بزيادة قدرها 8439 في الـ24 ساعة الماضية) فضلا عن 43255 وفاة، استنادا إلى تقرير الوزارة.

وأدت زيادة عدد الإصابات إلى نقص بالأكسجين المخصص للاستخدام الطبي، مما أجبر مئات البيروفيين على الوقوف في طوابير للحصول عليه من أجل أقاربهم المرضى.

وبدأ التطعيم للعاملين الصحيين في البيرو، الثلاثاء الماضي، بعد يومين على وصول أول 300 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، ومن المقرر أن تصل دفعة ثانية مكونة من 700 ألف جرعة نهاية الأسبوع.

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد لبدء تطعيم السكان.


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