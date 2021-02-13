رئيس «المركزي» الأوروبي السابق يؤدي اليمين اليوم رئيسا لوزراء إيطاليا

يؤدي ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق، اليمين الدستورية، رئيسا لوزراء إيطاليا ظهر اليوم السبت (1100 بتوقيت جرينتش).ووافق دراجي على تولي المنصب في لقاء مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا امس الجمعة.وظهر الخبير الاقتصادي (73 عاما) أمام الصحافة بعد الإعلان وأعلن قائمة الوزراء المكونة من سياسيين وخبراء.ومن المقرر أن يبقى لويجي دي مايو وزيرا للخارجية وروبرتو سبيرانزا وزيرا للصحة، مما يعني أن بعض الوزراء المهمين من حكومة جوزيبي كونتي السابقة سيبقون في مناصبهم.ووفقا لخطة دراجى، ستشغل مارتا كارتابيا، وهى خبيرة، منصب وزير العدل.وشغلت كارتابيا منصب رئيس المحكمة الدستورية حتى سبتمبر 2020.كما سيتولى قيادة وزارة إعادة الهيكلة البيئية خبير آخر، هو عالم الفيزياء روبرتو تشيولاني.وكان دراجي قد أجرى محادثات استكشافية مكثفة مع ممثلي الأحزاب في روما.وحصل على قدر مفاجئ من التأييد من تحالف كونتي المنحل من يسار الوسط ومن المعارضة اليمينية المحافظة.يذكر أن الأزمة الحكومية في إيطاليا مستمرة، في خضم جائحة فيروس كورونا، منذ منتصف شهر يناير الماضي.