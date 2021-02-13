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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة البحر الأحمر: قوافل مجانية لعلاج المواطنين بـ3 مستشفيات

السبت 13/فبراير/2021 - 07:56 ص
قوافل مجانية لعلاج
قوافل مجانية لعلاج المواطنين
علي عواد
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تستقبل مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، قوافل طبية علاجية من أساتذة وإستشاريي كلية طب جامعة الزقازيق وطب الأزهر بنات، للكشف عن المواطنين مجانًا حتى الخميس المقبل.

وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن قوافل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة، يشمل معظم التخصصات، ويبدأ الكشف الطبي على المواطنين، الساعة 9 صباحًا يوميًا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن القوافل موزعة بمستشفيات الشلاتين، وأخرى بمستشفى رأس غارب المركزى ومستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وجامعتي الأزهر والزقازيق.

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