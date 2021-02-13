صحة البحر الأحمر: قوافل مجانية لعلاج المواطنين بـ3 مستشفيات

تستقبل مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، قوافل طبية علاجية من أساتذة وإستشاريي كلية طب جامعة الزقازيق وطب الأزهر بنات، للكشف عن المواطنين مجانًا حتى الخميس المقبل.وقال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن قوافل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة، يشمل معظم التخصصات، ويبدأ الكشف الطبي على المواطنين، الساعة 9 صباحًا يوميًا.وأكد وكيل وزارة الصحة أن القوافل موزعة بمستشفيات الشلاتين، وأخرى بمستشفى رأس غارب المركزى ومستشفى الغردقة العام، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بالبحر الأحمر، وجامعتي الأزهر والزقازيق.