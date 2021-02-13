الدنمارك ترصد سلالة كورونا «البريطانية» في 25% من المصابين

اكتشفت السلالة المتحورة من فيروس كورونا، التي اكتشفت لأول مرة في بريطانيا الآن في أكثر من 25% من اختبارات التي تم إجراؤها في الدنمارك، وفقًا لمعهد الصحة الدنماركي.وأشارت التقارير الأولية للمعهد إلى أنه تم اكتشاف السلالة "بي. 7.1.1" في 28.5% من العينات المتسلسلة من الأسبوع الأول من الشهر الجاري وحتى يوم السبت.وقبل أسبوع، كانت النسبة تبلغ 20.3% و2.1% فقط في مطلع العام.ويتم تحديث الأرقام باستمرار وبالتالي فهي لا تزال عرضة للتغيير.وتم رصد السلالة البريطانية من الفيروس لأول مرة في الدنمارك في العينات المأخوذة في 14 نوفمبر.وحتى الآن، تم اكتشاف السلالة البريطانية عند 1859 شخصًا في الدنمارك.