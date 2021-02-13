الإذاعة التشيكية: مصر أولى الوجهات السياحية المفضلة في بلدنا

قال الموقع الرسمي لمحطة الإذاعة التشيكية، إن مصر من الوجهات السياحية المفضلو للمواطن التشيكي لا سيما في فصل الصيف حيث الطقس المعتدل.وأضافت الإذاعة التشيكية، أنه على الرغم من وباء كورونا إلأ أن المواطنين التشيكيون متحمسون لقضاء إجازات الصيف وتحديدا في وجهات دافئة مثل اليونان ومصر وإسبانيا.فيما أظهر استطلاع أجرته وكالة السفر "Invia"، أن التشيك مهتمون بشكل خاص بالسفر في يوليو، وتحديدا المواطنين في الأربعينيات من العمر، ثم تليهم العائلات التي لديها أطفال.وأكدت الصفحة الرسمية لإذاعة التشيك أن وكالات السفر قد تلقت بالفعل آلاف الحجوزات حتى الآن إلى مصر.