تركيا تسرب مشاهد اعتقال دبلوماسى إيرانى

سربت السلطات التركية مشاهد القبض على الدبلوماسي الإيراني، محمد رضا ناصر زاده، المتهم بالتورط في مساعدة العقل المدبر لقتل المعارض، مسعود مولوي وردنجاني، بالرصاص في أحد شوارع أنقرة عام 2019.ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، نبأ نشرته صحيفة "صباح" التركية، الخميس الماضي عن اعتقال أحد دبلوماسيي القنصلية الإيرانية في إسطنبول، لصلته بمقتل وردنجاني، الصحفي الذي اغتيل في نوفمبر 2019.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن خطيب زاده، الجمعة، قوله إن الخبر المنشور في هذه الصحيفة بأنه "لا أساس له من الصحة"، ويستند إلى "اتهامات باطلة"، حسب تعبيره.وأضاف أن الشخص المذكور في خبر الصحيفة ليس موظفًا في القنصلية، ونحن على تواصل مع السلطات التركية عبر القنوات الرسمية لمتابعة الموضوع وتوضيح أبعاده".وكانت صحيفة "صباح" التركية قد أفادت بأن الدبلوماسي الإيراني زاده (43 عاما) متهم بتسليم أوراق هوية مزورة للمتهم علي اسفنجاني، العقل المدبر في عملية اغتيال مولوي، لتهريبه إلى إيران.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على تقرير لصحيفة الصباح: "لم يشارك أي من موظفي قنصليتنا العامة في إسطنبول في الأنشطة المزعومة".