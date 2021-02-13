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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محاكمة عزل ترامب: أعضاء مجلس الشيوخ يطرحون أسئلة خلال اليوم الرابع للمحاكمة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:01 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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استجوب أعضاء مجلس الشيوخ فريق دفاع دونالد ترامب ومديري إجراءات العزل خلال اليوم الرابع لمحاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق بتهمة التحريض على العصيان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس برس»، بعد أن أنهى محامو ترامب دفاعهم، تم فتح المجال أمام أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلة على فريقه أو مديري إجراءات العزل أو كليهما.

وسأل الديموقراطيون عن الطريقة التي أدت بها مزاعم ترامب التي لا أساس لها بشأن تزوير الانتخابات إلى تحول أتباعه إلى التطرف، في حين سأل الجمهوريون عما إذا كانت المحاكمة «محاكمة استعراضية سياسية» تهدف إلى تشويه سمعة ترامب.

وطرح ممثلو الحزبين أسئلة حول ما إذا كان ترامب قد اتخذ إجراءات لوقف العنف.

وقالت ستايسي بلاسكيت، وهي ديمقراطية من جزر فيرجن، «سبب استمرار طرح هذا السؤال هو أن الإجابة لا شيء».

وخلال لحظة من التوتر، رفض محامو ترامب الإجابة على سؤال طرحه السيناتور المستقل بيرني ساندرز حول ما إذا كان ترامب قد كذب عندما قال إن الانتخابات الرئاسية التي أجريت في نوفمبر 2020 قد تعرضت للتزوير.

ورد المحامي مايكل فان دير فين «حكمي غير ذي صلة في هذه الدعوى».

وفي وقت سابق، قال محامو الرئيس الأمريكي السابق، في ختام مرافعتهم في اليوم الرابع من المحاولة الثانية وغير المسبوقة لعزله لتحريضه حشدًا من الغوغاء على مهاجمة مبنى الكابيتول الأمريكي، إن كلماته أخرجت عن سياقها من قبل النواب الديمقراطيين الذين يتطلعون إلى عزله.

وبدأ المحامي دير فين، دفاعه قائلًا إنه لا يوجد أي خطأ في خطاب ترامب في الساعة التي سبقت اقتحام حشد من مؤيديه مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي يوم 6 يناير الماضي.

وانتقد ديفيد شون، وهو محام آخر لترامب، الديمقراطيين بزعم التلاعب بشهاداتهم. ثم عرض سلسلة من مقاطع الفيديو للنواب الديمقراطيين الذين يقولون كلمة «قتال»، مشيرًا إلى أن هذا جهد واضح لإظهار النفاق من جانبهم.

كما دفع المحامون بأن عملية العزل برمتها ليست سوى محاولة «للقضاء على خصم سياسي».

وواجه ترامب آلية عزل للمرة الثانية في حدث غير مسبوق، حيث لم تشهد الولايات المتحدة سوى أربعة عمليات عزل رئاسية في تاريخها، اثنتان منها لترامب خلال العام الماضي، ولم يتم عزل أي رئيس آخر أو مسؤول اتحادي مرتين، ولم يواجه أي رئيس محاكمة عزل بعد مغادرته منصبه.

ومع ذلك، دفع محامو ترامب بأنه ليس مسؤولًا عما فعله أنصاره بعد تجمع روج فيه لمزاعم لا أساس لها من الصحة بتزوير الانتخابات ودعاهم إلى التصرف حيال ذلك.

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