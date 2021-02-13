الحبيب الجفرى: أول ليالى شهر رجب يستجاب فيها الدعاء

قال الحبيب علي الجفري الداعية الصوفي اليمني، عبر صفحته الشخصية بموقع «فيس بوك»: «نحمد الله على قدوم شهر رجب فهو هلالُ يُمْنٍ ورشد، الحمد لله الذي ذهب بجمادى الآخر وجاء برجب اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلِّغنا رمضان».وتابع «الجفري»: «الليلة هي غرّة ليالي شهر الله الحرام رجب الأصَبّ، الذي تُصَبُّ فيه الرحمات صبًا، وهي من الليالي التي تستجاب فيها الدعوات كما أورد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم: بلغنا أنه كان يقال: إن الدعاء يُستجاب في خمس ليال: في ليلة الجمعة، وليلة الأضحى، وليلة الفطر، وأول ليلة من رجب، وليلة النصف من شعبان... وأنا أستحب كل ما حكيت في هذه الليالي من غير أن يكون فرضًا».وأوضح «الجفري»: «قد عهدنا الأشياخ يحرصون على الاستغفار بعد صلاتَي الفجر والعشاء بهذا الإستغفار: رب اغفر لي وارحمني وتُبْ علَيّ 70 مرة كل يوم وليلة، وهناك الكثير من أدعية السلف الصالح وأكابر العارفين رضي الله عنهم في هذه الليلة الشريفة المباركة».