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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فرز أصوات الناخبين فى الإكوادور بعد تقارب نتائج الجولة الأولى

السبت 13/فبراير/2021 - 06:50 ص
أصوات الناخبين فى
أصوات الناخبين فى الإكوادور
وكالات
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بدأت هيئة الإنتخابات في الإكوادور في إعادة فرز بعض الأصوات نظرا لأن تقارب نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإكوادورية لم يسفر عن تحديد المرشح الثاني الذي سيدخل جولة الإعادة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الهيئة الانتخابية، إنها تقوم بفحص جميع صناديق الاقتراع في إقليم جواياس الساحلي، أكثر مناطق البلاد اكتظاظا بالسكان.

وفي 16 إقليما أخرى من أقاليم البلاد البالغ عددها 24، يتم إعادة فرز نصف الأصوات.

وبينما ضمن المرشح اليساري أندريس أراوز مقعده في جولة الإعادة من الانتخابات المقررة في 11 أبريل المقبل باعتباره الفائز الواضح في اقتراع يوم الأحد الماضي، فإن منافسه لم يتحدد بعد.

وحصل كل من المصرفي المحافظ جييرمو لاسو والناشط البيئي الذي ينتمي للسكان الأصليين ياكو بيريز على نفس العدد تقريبًا من الأصوات - بنسبة 74ر19 و38ر19 % من الأصوات على التوالي.

كما كانت هناك مزاعم بتزوير الانتخابات، ووافق المرشحون على إعادة الفرز في اجتماع بمكاتب الهيئة الانتخابية.

وتعيش الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية البالغ عدد سكانها نحو 17 مليون نسمة في ظل أزمة اقتصادية عميقة بسبب انخفاض أسعار النفط وجائحة فيروس كورونا.

يذكر أن الرئيس السابق للبلاد لينين مورينو لم يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

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