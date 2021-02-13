«خد أجازة».. روشتة التأهيل النفسى لمروان محسن

يمر لاعب النادي الأهلي مروان محسن بحالة نفسية سيئة بعد تردي مستواه مع المارد الاحمر بشكل كبير.ولم يسلم اللاعب من إنتقادات جمهور النادي الأهلي، فالبعض طالب برحيله عن القلعة الحمراء، الأمر الذي أثر بشكل كبير علي نفسية اللاعب الذي يواجه سوء حظ في المباريات الأخيرة.من جانبها قدمت الدكتورة صافيناز عبد السلام، إستشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، عدد من النصائح للاعب مروان محسن لتجاوز أزمته النفسية."ابعد عن السوشيال"يشكل السوشيال ميديا ضغط كبير علي اللاعب مروان محسن، لذلك نصحت "صافيناز" بضرورة الإبتعاد عن مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تجنب سماع الإنتقادات اللازعة."خد أجازة"قالت إن السفر والإبتعاد عن العمل والذي يتمثل في الملعب للاعب مروان محسن، من الأمور التي تساهم في طرد الطاقة السلبية من الجسم."زيارة طبيب نفسي"تعنبر زيارة الطبيب النفسي للاعب مروان محسن، من الخطوات الجيدة، من أجل الوقوف علي المشكلات النفسية والعمل علي علاجها بالوسيلة الأفضل.