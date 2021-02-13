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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي يدحض مزاعم الإخوان: سياج شرم الشيخ يحمي المدينة

السبت 13/فبراير/2021 - 06:37 ص
شرم الشيخ
شرم الشيخ
أمينة ذكى
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أشاد موقع المونيتور الأمريكي ببناء الحكومة المصرية حاجزًا بطول 36 كيلو مترا، يحيط بمدينة شرم الشيخ السياحية جنوب سيناء، واعتبر الموقع أن الجدار سوف يحمي المدينة السياحية لاسيما بعد تعرضها لهجمات إرهابية في السابق.

وأصدر محافظ جنوب شبه جزيرة سيناء خالد فودة، في 9 فبراير، بيانًا صحفيًا أعلن فيه أن شرم الشيخ، أهم وأشهر المنتجعات السياحية في جنوب سيناء وعلى البحر الأحمر، محاط بالكامل بسياج من الأسلاك يمتد بطول 36 كيلومترا وارتفاع 6 أمتار، لافتا إلى أن الجدار يهدف إلى ضمان أمن وحماية السياح والمقيمين في المدينة.

يأتي هذا فيما زعمت العديد من المنشورات والتقارير التلفزيونية لقنوات تابعة لجماعة الإخوان أن الدولة تسعى لاستخدام الجدار في منع دخول المدينة لصالح فئات معينة من المجتمع المصري والأجانب.

وقال أحمد الشرقاوي، نائب الرئيس السابق لنقابة العمال في السياحة والفنادق لـ"المونيتور" إن الجدار يوفر عنصر حرية التنقل إلى ومن المدينة، حيث إن لديها أربع بوابات تسمح للناس بالدخول والخروج بإجراءات أمنية معتدلة وغير معقدة، مثل الإجراءات المتخذة قبل دخول أي مول.

وقال إن ما يعنيه فودة - عندما قال إن الجدار يهدف إلى تعزيز الأمن والحماية للسياح في شرم الشيخ - هو أنه سيعزز الخصوصية التي تهم جميع السياح.

وأضاف الشرقاوي: سواء كنت سائحًا مصريًا أو أجنبيًا وغنيًا ومقيمًا في فندق فخم أو مقيمًا في شقة أو فندق متواضع أو عاملًا أو موظفًا كبيرًا، سيكون لك الحق في دخول شرم الشيخ، وأشار الشرقاوي إلى أن السياج موجود فقط لمنع المتسللين من مضايقة السياح والمقيمين بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي.

على الرغم من جائحة فيروس كورونا وتراجع السياحة حول العالم، تمكنت فنادق شرم الشيخ من جذب السياح، حيث بلغت نسبة الإشغال نحو 35% من إجمالي طاقتها السياحية، بحسب جمعية مستثمري جنوب سيناء.

فيما صرح محمود السولية، رئيس شرم الشيخ، بأن الجدار ليس فقط وسيلة للحفاظ على الأمن، بل لمنع الإبل والأغنام من التجول في المدينة، وخاصة على الطريق المؤدي إلى خليج نعمة، حيث يتسبب ذلك في العديد من الحوادث ويظهر المدينة بمظهر غير حضاري.

ولفت السولية إلى أن السياج يعمل على صد الحطام البلاستيكي والأوراق التي تتطاير باتجاه الشواطئ بسبب الرياح العاتية في سيناء، موضحة أن مثل هذه الأنقاض يمكن أن تضر بالسياح وتلوث الشواطئ أيضًا.

فيما قال عامل يعمل في أحد فنادق شرم الشيخ منذ عام 2004 لـ"المونيتور": إن الجدار الذي كانت الدولة تعتزم تشييده في عام 2005 كان سيحجب منظر الجبال والمناظر الطبيعية المحيطة بمنتجعات شرم الشيخ، لكن الجدار الحالي مختلف تمامًا لأنه سياج سلكي لا يسد أو يفسد أي شيء.

وأشار إلى أن "البوابات التي تم تصميمها لهذا السور أخذت في الاعتبار معايير التصميم المنضبط لتضيف لمحة فنية عن المدينة بخلاف روعة الجبال والصحاري التي تظهر بوضوح من خلف الجدار".

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