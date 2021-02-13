اليوم.. الشعراء المحمديين تنظم منتداها الشعرى بالتزامن مع مؤتمر التصوف الـ٢٣

تنظم رابطة الشعراء المحمديين الصوفية بأكاديمية أهل الصفة بالمقطم اليوم السبت، المنتدى الشعري والذي يعقد في خضم المؤتمر السنوي الثالث والعشرين لذكرى مجدد التصوف الإمام الرائد الشيخ محمد زكي إبراهيم رحمه الله.ويشارك بالحضور الشاعر محمد جاويش والشاعر عصام بدر، والدكتورة شفيقة وعيل من الجزائر وفاتحة معمري من الجزائر.و يدير الندوة ويقدمها أميرُ الشعراء الدكتورعلاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية- جامعة الأزهر الشريف.ويبدأ البث المباشر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم السبت الموافق: 13 فبراير عام 2021م، بحضور الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس أكاديمية أهل الصفة.