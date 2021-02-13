فرنسا تدعو لرحيل القوات الأجنبية من ليبيا.. وتركيا ترفض الرحيل

دعا وزير الخارجية الفرنسي، أمس الجمعة، إلى ضرورة رحيل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وقال بيان صادر عن وزراة الخارجية الفرنسية: إن لودريان تباحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش بشأن سبل دعم الانتقال السياسي.وأضاف البيان: أن لودريان أكد على أهمية الانتقال الحقيقي إلى الانتخابات المقرر إجراؤها في نهاية العام، مشددا على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة شاملة وتمثيلية وتنصيبها، وضرورة التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.يأتي ذلك بينما تماطل تركيا في سحب قواتها والميليشيات المرتزقة التابعة لها من ليبيا، حيث أعلنت الرئاسة التركية، أن قواتها ستبقى في ليبيا ما دام الاتفاق العسكري الثنائي "نافذا" بين الجانبين، وذلك رغم تشكيل حكومة ليبية جديدة.وأكدت الرئاسة في بيان لها، أن هذه القوات ستظل موجودة ما دامت الحكومة الليبية تطلب هذا الأمر.