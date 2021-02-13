تقرير أمريكي يكشف كيف تلمع «الإخوان» صورتها بالخارج

كشف الخبير الأمريكي سام ويستروب، في تقرير لمنتدى الشرق الأوسط، عن محاولة جماعة الإخوان والجماعات المنبثقة منها في تجميل صورتها العامة.وقال "ويستروب"، إن الجماعة تحاول تصدير صورة أنها تنبذ العنف والتطرف خارجيا ولكنها ما زالت تتبع أيديولوجيته المعروفة عن جماعة الإخوان، وذلك في محاولة منها للهروب من جرائمها وحصول على الدعم المالي من المؤسسات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية، وباتت الأن تخفي سياستها العنيفة كما أنها تحاول أن تنزع عنها النزعة العنيفة في العلن ولكنها مازالت تعتنق الفكر العنيف المتطرف.وأضاف ويستروب، أنه عندما تأسست منظمة "إسلاميون ووتش" في عام 2006 التي يترأسها سام ويستروب، كان العنف هو ما يميز الجماعات الإرهابية والمتطرفة كما هو الحال في جماعة بوكو حرام أو تنظيم القاعدة، ولكن كان هناك العديد من المنتسبين غير العنيفين ظاهريًا للإخوان المسلمين الذين يسعون لتقويض الولايات المتحدة من خلال السبل القانونية - وعلى الأخص مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، حتى يحاول المركز في الظهور بأنه جهة دينية معتدلة ولكنه يبطن العنف والتطرف.وتابع "ويستروب": مع مرور الوقت أصبحت جماعة الإخوان -ليست الجماعة الإسلامية الوحيدة في الولايات المتحدة الأمريكية- إذ نبثق منها العديد من الجمعيات الأخرى-، وباتت تضم الآن مجموعة متنوعة من الجماعات ذات الاختلافات الدينية والعرقية والثقافية الرئيسية، وكلها في النهاية مصممة على التطرف وإن كانت تظهر العكس".وحول جماعات الإسلام السياسي والإخوان في جنوب آسيا، أشار ويستروب إلى أن هناك انتشار كبير لجماعة الإخوان في جنوب آسيا، مثل الجماعة الإسلامية (JI)، التي تعتبر الذراع الأسيوي للإخوان، حيث تنشط الجماعة في بنغلاديش وباكستان والهند، وهي مرتبطة بجماعات إرهابية جهادية في المنطقة، كما أن هناك علاقات وثيقة بين الجماعة الإسلامية والجميعة الإسلامية لأمريكا الشمالية (ICNA).كما كشف "ويستروب" عن وجود جماعة أخرى في جنوب آسيا ولها فروع في الولايات المتحدة وهي حركة ديوباندي، والتي وصفها ويستروب بأنها جماعة سلفية متطرفة، فيما أعرب عن دهشته من قلة الاهتمام الذي تم توجيهه ضد حركة ديوباندي لاسيما والجماعة لديها شبكة كبيرة من المدارس والمعاهد الدينية ومجموعات الشباب والمراكز المجتمعية في الولايات المتحدة.وتابع "يستروب"، أن الإسلاميين المتطرفين أو السلفيين والشيعيين وشبكتهم الكبيرة في الولايات المتحدة، المتمركزة في أماكن مثل ديربورن، ميشيجان، قد تم تجاهلها إلى حد كبير من قبل نشطاء مناهضة الإسلام السياسي، وهذه الجماعات ليست فقط متحالفة مع إيران ووكيلها حزب الله اللبناني، ولكن أيضًا مع التيارات الإسلامية الشيعية في جنوب آسيا.وأكد ويستروب أن الجماعات المحلية في الولايات المتحدة "تتطور وتتغير"، وتابع: "لقد طوروا أيديولوجيتهم الخاصة القائمة على العنف إلى سمات أمريكية مميزة قد تبدو أنها غير عنيفة".كما كشف ويستروب عن تغيير ملحوظ آخر في أنشطة جماعات الإخوان في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث بدأت الجماعة بفروعها التوجه والتركيز على قضايا الهند وكشمير، حيث يستخدمون أسلحتهم ضد الهند، ويطالبون بإطلاق جهود المقاطعة وسحب الاستثمارات من الهند وبشكل عام، أصبحت الجماعات المتطرفة الأمريكية بارعة في تأمين التمويل الحكومي لعملياتها.