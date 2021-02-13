قيادات بالعشيرة المحمدية: تنصيب طفل شيخًا للطريقة «مهزلة» مُتعمدة

أصدر عدد من قيادات العشيرة المحمدية بمصر بيانًا أعلنوا خلاله رفض تنصيب يوسف ولاء عصام الدين شيخا للطريقة المحمدية كونه لازال طفلا، متسائلين: "كيف يكون طفل لم يتجاوز سنه 12عاما شيخًا لعلماء ودكاترة وشخصيات عامة وقامات سياسية ودينية ويأتي في مقدمة هذه القيادات الدكتور صلاح حامد والدكتور إبراهيم مجدي حسين والدكتور على درغام والدكتور سمير القاضى وعدد آخر من مريدي وأتباع الطريقة المحمدية بمصر".واستند قيادات العشيرة الرافضة لتولي الطفل يوسف ولاء عصام الدين لمشيخة الطريقة إلى أن لقب "شيخ" في الأساس يرتبط بكبر السن، حيث يقول الله تعالى في كتابه على لسان أخوة يوسف (إن له أبا شيخا كبيرا) وعلى لسان ابنتي شعيب لموسى (وأبونا شيخ كبير) إلا عند كبار قادة الصوفية هذه الأيام فلا يشترط في الشيخ كبر سن ولا نضج ولا رشاد بل يمكن أن يكون صبيًا لم يبلغ الحُلُم بعد، ليتربع على كرسي المشيخة يأمر وينهى ويُحِد النظر في السمين من مريديه الذين ورثهم ضمن إرثه وميراثه.وتابع البيان أن قيادات العشيرة المحمدية في مصر يعتبرون ذلك "مهزلة" مُتعمدة للإطاحة ببقايا التصوف النقي في أشهر بيوت التصوف في مصر والذي تتصدره لما يزيد عن نصف قرن الطريقة المحمدية الشاذلية والتي أسسها آخر مجددي التصوف بلا نزاع فضيلة الإمام محمد زكي ابراهيم والذي أثرى المكتبة الصوفية بما قدمه من كتب تتصدر قائمة مكتبتها الحديثة دافع فيها عن التصوف الراشد ورد شعائره وأصلها من الكتاب والسنة.وتابع البيان: غير أنه يبدو أن ثمة أسماء تحاول أن تنازع اسم الإمام الرائد زكي الدين ابراهيم تجديده للتصوف بعد أن تسلقوا على أكتاف ادعاء تتلمذهم على يديه.. ثم بدا لهم مؤخرا أن يتصدروا المشهد بالاستحواذ على الساحة الصوفية واختلاس بريقها بخفت أنوار الطريقة المحمدية بتسليم رايتها لطفل صغير لتكون أضحوكة في الداخل والخارج.الجدير بالذكر، أن أزمة الطريقة والعشيرة المحمدية ظهرت منذ شهر تقريبا وذلك بعد وفاة الشيخ نور عصام زكي إبراهيم، حيث لم يكن الشيخ متزوج وليس له اولاد مما جعل النزاع يشتد على زعامة الطريقة، وبعض مبايعة العميد أشرف وهبي إبراهيم الخليل عم الشيخ المنتقل رفضت بعض الشخصيات مبايعة الشيخ الجديد، بحجة ان هناك من اقرب للشيخ المنتقل وهو الطفل يوسف ولاء عصام الدين وهو ما يعطيه الحق في تولى مشيخة الطريقة الأمر الذى أدى إلى نزاع تفصل فيه المشيخة العامة للصوفية حاليا ومجلسها الأعلى.