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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

قيادي بالعشيرة المحمدية يكشف مدى قانونية تعيين طفل شيخًا للطريقة

السبت 13/فبراير/2021 - 06:10 ص
الطفل يوسف ولاء عصام
الطفل يوسف ولاء عصام الدين
كتب: عمرو رشدي
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قال الدكتور إبراهيم مجدي حسين القيادي بالطريقة المحمدية الشاذلية، إن عددا من كبار رجال الطريقة والعشيرة المحمدية الشاذلية عرضوا أمر مشيختها على جمع غير يسير من كبار فقهاء القانون من أساتذة كليات الحقوق بجامعات مصر ممن يتعاطفون مع قضيتها ويتتبعون أخبارها، وكان إجماع رأيهم - وبإنصاف - على القطع بعدم أحقية أي قاصر لمشيخة أي طريقة ما لم يكن ابنا للشيخ المتوفى، وإن كان شرط بلوغ سن الرشد - على حد تعبيرهم- شرط محل نظر إذ لا يفي ولا يكفي مجرد توافره في صاحب هذا المنصب الروحي فمن غير المستساغ أن يعهد به لفتى حديث الرشد يجد نفسه بين عشية وضحاها يقود جمع من الرجال منهم من هم في سن أبيه وجده، بل الأولى أن يبلغ أشده ويبلغ أربعين سنة ليتمتع بتمام النضج وخبرة القيادة.

وتابع "حسين" أنه عودا إلى الرأي القانوني البحت الذي أبداه جمع أساتذة القانون للحالة الراهنة حيث قرروا أن المشرع قد اشترط في المادة ٢٩ من القانون ١١٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن نظام الطرق الصوفية - اشترط - في اختيار شيخ الطريقة شرطا جوهريا وهو بلوغه سن الرشد ثم استثنت المادة ٣٠ من ذات القانون شرط بلوغ سن الرشد في حالة الابن الأكبر القاصر للشيخ المتوفى إذ نصت على أن يتم تعيين وكيل عنه يدير شئون الطريقة لحين بلوغ الصغير سن الرشد واكتمال بلوغه.


وأضاف: ما يستفاد من ذلك أن هذا الاستثناء يقتصر فقط على الابن دون غيره ولا ينسحب إلى سواه فلا يتمتع به غير الابن القاصر عملًا بقاعدة عدم التوسع في الاستثناء وانصرافه على المستثنى فقط، وإلا فلا قيمة لاشتراط المشرع شرط البلوغ الوارد في المادة 29، إذ لو صح لغير الابن ما خص المشرع الابن القاصر فقط بتعيين وكيل عليه.. ولذكر المشرع صراحة تعيين وكيل على كل صاحب أولوية في المشيخة حال كونه قاصرا أيا مَا كان.. ابنا أو غيره، وهو ما لم ينص عليه المشرع.

فمفاد وفحوى نص المادة ٣٠ تنص صراحة على أنه: "تكون الأولوية فى الترشيح لشغل منصب شيخ طريقة من الطرق الصوفية عند خلوه من بين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة على النحو التالى: أولًا: الابن الأكبر لشيخ الطريقة السابق فإذا كان هذا الابن قاصرًا عين شيخًا للطريقة على أن يعين وكيلًا له حتى يبلغ سن الرشد ثم يأتى فى المرتبة من بعده أكبر أبناء هذا الابن وهكذا.

ثانيًا: إخوة شيخ الطريقة السابق ويكون الشقيق منهم مقدما على غيره.

ثالثًا: ذوى قربى شيخ الطريقة السابق الأقرب فالأقرب منهم.

‏رابعا: كبار رجال الطريقة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لشغل المنصب.

كما أجمع هذا الجمع من كبار فقهاء القانون أن ما أثير عن البعض من أن المشيخة لها يد الملاءمة والمواءمة في اختيار ما تراه الأصلح وإن لم يسعفه نص المشرع فهذه عبارة يعوزها السداد وقد جانبت الصواب إذ المشيخة كأية جهة تخضع للقانون وتنصاع لأحكام نصوصه، وإلا لتعرض قرارها للطعن عليه في دعوى إلغاء لقرارها وفق ما هو مقرر في القانون الإداري، ثم إن فكرة الملاءمة والمواءمة أمر خص به المشرع النيابة العامة بصدد تحريك الدعوى الجنائية أو غض الطرف عنها لما لها من تمثيل للشعب وثقة في صالحه ومصالحه وإلا لو امتدت لغيرها لتدخلت فيها الأهواء ونزعات الأنفس وهو ما لا يقره الشارع الحكيم ولا مُشرع مُنصف ولا كتاب منير.

هذه هو الرأي القانوني من أساطين القانون في مصر بعيدا عن الحيل المثارة من نية تعيين وكيل للصغير من خارج أبناء الطريقة إما من أصحاب الأسماء الكبيرة في مجال الدعوة في سماء الفضائيات أو من رجال المال لأخذ أبناء الطريقة بسيف الحياء ولتكون الكلمة لمجهول مستتر وراء ترشيح هذا الصبي ممن في أيديهم معول هدم أكبر طريقة صوفية في مصر والعالم الإسلامي لأسباب لا تخفى على ذوي الفطنة ممن يعلمون بما وراء السطور وحقائق الأمور.

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