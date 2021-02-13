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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: انخفاض حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا لأقل من 400

السبت 13/فبراير/2021 - 05:44 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل من 400 حالة اليوم السبت، على ما يبدو بسبب قلة عدد الاختبارات خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، فيما قررت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي.

وسجلت البلاد 362 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 345 إصابة محلية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 83199، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما تم تسجيل سبع وفيات لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1514 وانخفضت حصيلة الإصابة اليوم السبت من 403 حالات في اليوم السابق و504 حالات يوم الخميس عندما ارتفع عدد الحالات الجديدة إلى أعلى مستوى في 15 يومًا على الرغم من القيود الصارمة للحد من تفشي الفيروس، مثل الحظر على مستوى البلاد للتجمعات التي تشمل خمسة أشخاص أو أكثر.

وقررت الحكومة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي إلى المستوى 2 - ثالث أعلى نظام من خمسة مستويات - لمنطقة العاصمة سول الكبرى والمستوى 1.5 للمناطق الأخرى، اعتبارا من بعد غد الإثنين.

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