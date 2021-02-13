اليوم.. قطع التيار الكهربائى عن 12 منطقة بكفر الشيخ

يشهد، اليوم السبت، إنقطاع التيار الكهربائي عن 12 منطقة بمركز ومدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، لمدة 7 ساعات متواصلة بدءا من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرًا.وأعلنت الوحدة المحلية، في بيان أوردته علي صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي "الفيسبوك"، أن تلك المناطق هي: " مدرسة فوه الزراعية، منطقة الحفير، مستشفي فوه المركزي، مدرسة فوه الصناعية، شارع النحاسين، أرض أبو طالب، أرض أبو الروس، ميدان المسجد القناوي، منطقة العبور، الجندي المجهول، السجل المدني، السوق الكبير".وأكدت الوحدة المحلية، أن سبب إنقطاع التيار الكهربائي عن تلك المناطق هو إجراء أعمال صيانه وتجديدات بالشبكة المغذية، موضحة أن هذا إجراء طبيعي يحدث من وقت لأخر للصيانة.