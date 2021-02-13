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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

لليوم الثانى.. رواق التصوف يستكمل فعاليات المؤتمر الدولى عن القيم الأخلاقية

السبت 13/فبراير/2021 - 05:37 ص
رائد العشيرة المحمدية
رائد العشيرة المحمدية
كتب : عمرو رشدى
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يسُّتكمل رواق التُّصوف بأكاديمية أهل الصُّفة لدراسات التَّصوف وعلوم التراث بالبيت المحمديِّ، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر السنويِّ الثَّالث والعشرين لذكرى الإمام الرائد - رضي الله عنه وأرضاه- بعنوان:" "التصوف ومنظومة القيم الأخلاقية" اليوم السبت الموافق 13 فبراير.

تبدأ الفعاليات في تمام الساعة 11 صباحًا حيث يبدأ البث للجلسة الرابعة للمؤتمر وتتناول المحور الرابع" القيم الأخلاقية والإصلاح" عبر خاصية البث المباشر عبر الفيس بوك واليوتيوب.

وأبرز عناوين الكلمات التي سيتم طرحها في المؤتمر هي" امكانيات الإصلاح وصراع القيم والعالمية والوطنية، والعولمة والهوية والتي سيتناولها الدكتور يونس جوفروا أستاذ الدراسات الإسلامية والعربية بفرنسا، وسيتم الحديث عن الحداثة والتراث من قبل الدكتور أنس الفقي الأستاذ بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وسيتم طرح موضوع "المجتمعات الإسلامية، إمكانية الإصلاح في ظل قيم الهيمنة من خلال الدكتور داود جرييل أستاذ الدراسات الإسلامية بفرنسا.

وموضوع" التصوف وإمكانية الإصلاح" من خلال الدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية- جامعة الأزهر، وكذلك تناول موضوع مواثيق الشرف المهنية وإمكانية الإصلاح للدكتور محمود الصاوي الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.

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