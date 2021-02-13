نعى صديقه وتمنى لحاقه.. أخر ما كتبه «شهيد سيناء» ابن كفر الشيخ (صور)

لم يكن الشهيد خالد حمدي السواحلي، ابن مدينة كفر الشيخ، يعلم أن الدور سيأتي عليه بعد استشهاد صديقه "أحمد النمر"، خلال مداهمة أوكار الإرهاب في سيناء، ليلحق بصديقه الذي نعاه على "فيسبوك" ليكون ذلك أخر ما كتبه قبل استشهاده.وكتب حمدي عبر صفحته الشخصية ناعيا صديقه: "اسم جديد وبطل جديد ينضم للوحة الشرف التي تضم الكثير من الأبطال الشرفاء العظماء، والذين تعيش مصر بسببهم في سلام وأمان، بطل شهيد غادر الأرض ليصعد إلى السماء في عزة وشرف، في مداهمة من المداهمات فاضت روحه الطاهرة لبارئها".وتابع: "رحم الله الشهيد البطل الغالي وأسكنه الله الفردوس الأعلى وألزم أهله الصبر والسلوان وألحقنا الله به على خير، أحمد النمر في القلب".وبعد كتابة خالد السواحلي ناعيا صديقه الشهيد، لحق به أيضا في عملية مداهمة بسيناء، لتتحول جنازته إلى مظاهرة في حب مصر وحب الشهداء وتنديدا بالعمليات الإرهابية.وشيع الآلاف من أهالي مدينة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، جثمان الشهيد مجند "خالد حمدي السواحلي"، والذي استشهد أمس الجمعة بشمال سيناء أثناء أدائه الواجب الوطني.وتقدم المشيعين اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ نائبًا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، لتشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بغرب مدينة كفر الشيخ، في جنازة عسكرية، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وردد المشيعون عددا من الهتافات منها "لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله".ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الشهيد مجند "خالد حمدي السواحلي"، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، راجيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.