إعادة مقتل شخصين وإصابة اثنين إثر سقوط سيارة من طريق سريع بشيكاغو

لقى شخصان حتفهما وأصيب رجل وامرأة بجروح خطيرة عندما سقطت سيارة كانوا يستقلونها على طريق ستيفنسون السريع في حي ماكينلي بارك في ساوث ويست سايد في شيكاغو.وخرجت السيارة من الطريق السريع 55 حوالي الساعة 4 صباحًا بالقرب من شارع آشلاند، وفقًا لشرطة ولاية إلينوي وإدارة إطفاء شيكاغو، حسبما أفادت وكالة أنباء «تاس».واصطدمت السيارة بحائط خرساني قبل أن تسقط مما أسفر عن مقتل شخصين، وفقًا لإدارة الإطفاء، وتم نقل امرأة (21 عامًا) ورجل (20 عامًا) إلى مستشفى ستروجر في حالة حرجة، وفقًا لإدارة الإطفاء.وقالت شرطة الولاية إن الأربعة هم كل من كان بالسيارة.