ألمانيا تمدد صرف معونات الطلاب الطارئة بعد انتهاء الفصل الدراسى الشتوى

قررت السلطات الألمانية استمرار صرف المساعدات الطارئة التي تقدم للطلاب الألمان على خلفية انتشار عدوى فيروس كورونا بعد انتهاء الفصل الدراسي الشتوي.وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أكدت وزارة التعليم الألمانية، تقريرا في هذا الصدد نشرته مدونة الصحفي يان-مارتن فياردا.وبناء على ذلك، يتعين أيضا منح مساعدات كورونا للمتضررين على مدار الفصل الدراسي الصيفي المقبل.وجاء في خطاب من الوزارة إلى اتحاد الطلاب الألماني، المسؤول عن دراسة طلبات المساعدة الطارئة المقدمة للطلاب، أنه من الضروري "أن يحصل الطلاب ذوي الحاجة، بشكل خاص، على أمل يدفعهم إلى عدم قطع دراستهم لأسباب مالية".ورحبت رابطة الطلاب المسيحيين الديمقراطيين بهذه الخطوة.وقال رئيس الرابطة، زباستيان ماتيس، وهو أيضا عضو في اللجنة التنفيذية الاتحاية للطلاب: "يسعدنا أن تقوم وزيرة التعليم بالتصرف هذه المرة بالسرعة المطلوبة، وسوف يتلقى الطلاب تأمينا ماليا لخططهم ومن ثم لا يتكرر الموقف الفوضوي الذي حدث قبل عام".كان صرف المساعدات الطارئة مقتصرا فعليا فقط على نهاية الفصل الدراسي الشتوي.يتم تحويل ما بين 100 إلى 500 يورو، كحد أقصى، شهريا إذا كان من الممكن استخدام كشف حساب مصرفي لإثبات وجود حالة طارئة.