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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تشهد ارتفاعًا فى إصابات كورونا وتتلقى الشحنة الثانية من لقاح روسى

السبت 13/فبراير/2021 - 04:10 ص
كورونا في إيران
كورونا في إيران
وكالات
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ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن إيران أعلنت عشر مناطق في جنوب غرب البلاد مناطق عالية الخطورة من الدرجة "الحمراء" من حيث انتشار العدوى بمرض كوفيد-19، مع وصول شحنة من 100 ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك في) الروسي إلى البلاد.

وأطلقت إيران حملة تطعيمات يوم الثلاثاء الماضي، بعد أسبوعين من إعلانها أنه لم تعد لديها مدن يصل فيها مستوى الخطورة إلى اللون "الأحمر". وتعتبر إيران أكثر بلدان الشرق الأوسط تضررا من جائحة كوفيد-19.

وتركز حملة التطعيمات على العاملين في أقسام الرعاية المركزة بالمستشفيات، في حين تنتظر السلطات وصول ما يكفي من اللقاحات لطرحها للمواطنين.

إلا أن السلطات الصحية أعلنت مدينة الأهواز، عاصمة إقليم خوزستان الغني بالنفط، وتسع مدن وبلدات أخرى مناطق "حمراء" بعد أن شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وأمرت السلطات بإغلاق شركات الأعمال غير الأساسية.

وذكر التلفزيون الحكومي أن 100 ألف من أصل مليوني جرعة من شحنة طلبتها إيران من لقاح (سبوتنيك في) وصلت اليوم، وأن روسيا قد تزيد من عدد الجرعات إلى خمسة ملايين جرعة وتسمح لإيران بإنتاج اللقاح محليا.

وتخطط إيران لتطعيم 1.3 مليون شخص بحلول 20 مارس.

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