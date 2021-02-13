رئيس تويتر جاك دورسى وجاى زى يبدآن فى إنشاء صندوق بيتكوين

بدأ جاك دورسي رئيس شركة تويتر وقطب موسيقى الهيب هوب جاي زي إنشاء صندوق لعملة "بيتكوين" الرقمية المشفرة معا.وأعلن دوروسي على تويتر أن الرجلان سيجمعان 500 من عملات بيتكوين بقيمة حوالي 24 مليون دولار - كرأس مال أولي.ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات بيتكوين، مع التركيز في البداية على فرق التطوير في إفريقيا والهند.ويبحث دورسي وجاي زي عن شركاء آخرين ويعتزمان إنشاء المشروع كـ " صندوق استثمار مطلق غير قابل للإلغاء" لا يمكن لأي منهما إدارته بشكل فعال.وحققت أقدم وأشهر العملات المشفرة نجاحا كبيرا خلال الأسبوع الماضي. فقد تم الكشف يوم الإثنين عن أن شركة تيسلا للسيارات الكهربائية التي يمتلكها إيلون ماسك اشترت حوالي 5ر1 مليار دولار من بيتكوين وستبدأ في قبول العملة المشفرة كدفعات مالية.وبعد ذلك، قالت شركة ماستركارد إنها ستقبل العملات المشفرة في شبكة الدفع الخاصة بها.