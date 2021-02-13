حزب قلب تونس: ندعم المشيشى لنجنب البلاد مزيدًا من الفوضى

أعرب حزب "قلب تونس" عن دعمه الكامل لرئيس الحكومة هشام المشيشي، لمنع البلاد من الانزلاق في المزيد من الفوضى.وعبر المكتب السياسي للحزب في بيان عن دعمه لرئيس الحكومة من أجل "إرساء دولة القانون والمؤسسات وتعزيز المسار الديمقراطي الناشئ أمام التحديات الكبرى التي تواجهها تونس اليوم"، بحسب موقع "موازييك إف إم".وأكد الحزب التونسي أنه يدعم المشيشي حتى يتخذ الإجراءات التي من شأنها إيجاد الحلول المناسبة للأزمة السياسية والدستوريّة القائمة والمفتعلة لخدمة الشعب.وأوضح أنه يهدف أيضا من وراء هذا الدعم إلى تجنيب البلاد مزيد من الفوضى والانقسام، وضمان استمرارية العمل الحكومي والمرافق العامة وتأمين الاستقرار.وكان الحزب قد أعرب في وقت سابق من الشهر الماضي عن دعمه لرئيس الوزراء إثر اعتراض الرئيس التونسي قيس سعيّد على التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي.وقال الصادق جبنون، المتحدث باسم حزب "قلب تونس" آنذاك: "رئيس الحكومة وحده يتصرف في التشكيل الحكومي وعزلهم، نظرا لأن النظام التونسي هو شبه برلماني".