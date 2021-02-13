العثور على جثث مقطعة فى 18 حقيبة بلاستيكية بالمكسيك

تم اكتشاف 18 حقيبة بلاستيكية تحتوي على أجزاء لجثث مقطعة بضواحي مدينة جوادالاخارا المكسيكية.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وفقا لمكتب الادعاء بولاية خاليسكو، كانت دورية شرطة اكتشفت في بادئ الأمر ساقا بشرية في الشارع القريب من ستاد نادي تشيفاس لكرة القدم.وبعد ذلك، تم العثور على 18 حقيبة بلاستيكية سوداء تحتوي على بقايا بشرية في المنطقة في زابوبان، وهي ضاحية بثاني أكبر مدينة في المكسيك.وتعاني المكسيك من أعمال عنف بنسب هائلة، منذ أن اندلع ما يوصف بحرب مخدرات في نهاية عام 2006.وحاليا، يتم تسجيل نحو 100 جريمة قتل يوميا في البلاد التي يقطنها نحو 126 مليون شخص، وإلى جانب ذلك، تم في المكسيك تسجيل اختفاء أكثر من 82 ألف شخص.