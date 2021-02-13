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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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سيدة تتبرع بـ8000 أوقية من حليب الثدى أثناء جائحة فيروس كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:14 ص
أوقية من حليب الثدى
أوقية من حليب الثدى
إسلام جمال
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تبرعت سيدة امريكية تدعي كاتي بانرمان بأكثر من 8000 اوقية من حليب الثدي، والذي يقدر ب 62 جالونا لمساعدة الآمهات الذين يعانون من مشاكل الرضاعة.

تبرعت كاتي بانرمان، وهي أم لطفلين ومعلمة في المدرسة الإعدادية، بأكثر من 8000 أوقية من حليب الثدي على مدار جائحة الفيروس التاجي لمساعدة الأمهات الأخريات اللائي يواجهن مشكلات الرضاعة الطبيعية، وفقا لما ذكرة موقع "فوكس 5".

كاتي بانرمان، أم لطفلين ومعلمة في المدرسة الإعدادية، كان لديها فائض من حليب الثدي بعد ولادة طفلها الثاني في عام 2019.

قالت كاتي، انها مع طفلها الأول، سيلاس، عانت من مشاكل في الرضاعة، كطفل حديث الولادة، انتهى الأمر بسيلاس في وحدة العناية المركزة للأطفال مصابًا باليرقان. خلال طفولته، لم تكن بانرمان قادرة على الرضاعة، الأمر الذي دفعها للتبرع بحليب الثدي بعد ذلك.

عندما حملت بانرمان مرة أخرى، سعت بشكل استباقي للحصول على مساعدة من استشاري الرضاعة، الذي أوصى باستخدام مضخة لسحب اللبن.

وُلد ابنها الثاني، أفيري، في أكتوبر 2019 بعد بضعة أشهر، ووجدت نفسها تضخ ما يزيد عن 70 إلى 80 أونصة يوميًا - أعلى بكثير مما كانت يستهلكه أفيري. خلال جائحة الفيروس التاجي، كان لديها أيضًا المزيد من الفرص للضخ لأنها كانت في المنزل.

بدأت الأسرة في تخزين حليب الثدي الإضافي في ثلاجة بالمنزل، وقامت بتوزيعه للمحتاجين.

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