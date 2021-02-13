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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «أن تكون حاضرا» للفنان رومانى حافظ.. اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 03:11 ص
أن تكون حاضرا
أن تكون حاضرا
نضال ممدوح
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يفتتح في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ بجاليري بيكاسو بالزمالك٬ معرض للتصوير الفوتوغرافي "TO BE PRESENT" أو "أن تكون حاضرا"٬ للفنان روماني حافظ، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

درس روماني حافظ حافظ الإبداع والابتكار والتصميم في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان في التسعينيات إلى جانب علوم اللغة القبطية والتراث.

خلال رحلته التي تمتد لأكثر من 15 عامًا بقليل، كان حافظ يستكشف أصول وأسس الممارسات التي تلاشت تدريجيًا عبر ألفي عام، طور حافظ خطًا جديدًا يعود إلى الأصل المحلي للفن واللغة القبطية القديمة.

تشمل أعماله التوثيق الفوتوغرافي والنصي، بالإضافة إلى تعليم نتائج أبحاثه وكذلك اللغة القبطية للأجيال الشابة من الفنانين والباحثين.

روماني حافظ هو أيضًا محاضر وباحث في التراث والفنون واللغة القبطية. وتميزت رحلته الفنية بشغفه بعلوم اللغة القبطية والتراث. كما درس الطب والفنون الجميلة فى القسم الحر فى الثمانينيات، وترك الطب فى منتصف التسعينيات لصالح الفن التشكيلى، وحصل على ماجستير الفنون من معهد «ترانس آرت» فى نيويورك، وأقيم له 27 معرضا فرديا منذ عام 1987، وحتى 2015 فى مصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والإمارات والكاميرون والولايات المتحدة. يعرض أعماله منذ عام 2017 في معارض ما بين مصر ودبي.

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