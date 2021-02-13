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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الصحة العراقى: قلقون من كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 03:29 ص
حسن التميمي
حسن التميمي
وكالات
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أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، خلال زيارته لمحافظات النجف والمثنى والديوانية جنوبي البلاد، أن مراكز الرصد الوبائي "سجلت أمورا مقلقة" تتعلق بتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" قال: "قلقون من زيادة اعداد الاصابات في العراق والنجف خصوصا، ونحن ذاهبون لإصدار إجراءات مشددة وتطبيق قانون الصحة العامة بحق كل من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية".

وأضاف أن "مراكز الرصد الوبائي رصدت أمورا مقلقة بتزايد أعداد الإصابات، ونحن نحتاج إلى تعزيزات من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية ونأمل في أن تقر اللجنة العليا قرارات منع التجمعات ومجالس العزاء وغلق قاعات الأعراس".

وأشار وزير الصحة إلى "وجود مناقشات مع وزارتي التربية والتعليم بشأن أن تكون الدراسة إلكترونية، لا حضورية"، موضحا أن "دوام المدارس وغلقها سيناقش غدا السبت في اجتماع اللجنة العليا".

وشدد على أنه "رغم التوعية الكبيرة والتشديد من خطورة الموقف، إلا أن المواطن غير ملتزم بارتداء الكمامة، رغم أن السلالة الجديدة دخلت في كل العالم ومن الممكن أن تكون قد دخلت العراق".

من جهتها، أكدت وزارة التربية العراقية، عدم اتخاذ أي إجراء بشأن الاعتماد على التعليم الإلكتروني وإلغاء الحضوري حتى الآن، مبينة أن "التوجيهات والآليات الخاصة بالامتحانات تنص على أن تكون حضورية لجميع الطلبة".

وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العراق حتى الآن إلى 639438 إصابة بينها 604822 شفاء و13157 وفاة.

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