فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر

يواكب العدد الجديد من مجلة «الكلمة»، التي يرأس تحريرها الناقد الدكتور صبري حافظ، العدد 166 لشهر فبراير 2021، مجموعة من المناسبات والمتغيرات العربية والدولية، فيقدم ترجمته لأحد أبرز الحوارات المعمقة مع عالم النفس الكبير، مصطفى صفوان «جاك لاكان العرب»، الذي رحل مؤخرًا.وأخرى لحوار معمق آخر حول فلسفة «الضيافة» عند لافيناس في وقت تزداد فيه الحاجة إلى مثل تلك الفلسفة، في زمن تحكم فيه الجائحة الخناق على العالم، هنا يقدم العدد محورًا عن عواقبها، حيث ننشر مقالًا من الجزائر عن أبستمولوجيا الأدب في قلب صدمة الأوبئة، وآخر عن التعليم من منظور أنطونيو جرامشي لما انتاب التعليم من تغيرات جذرية بسبب الجائحة، وثالث من ألمانيا عن كيف تخطط الدول الواعية بدورها ومكانها لما سيجلبه من تغيرات في مختلف المجالات.وإذا كان مقال عمرو جمال صدقي عن جرامشي يفتح الباب أمام ضرورة الرجوع للفكر الفلسفي في التخطيط لما سيطرحه علينا المستقبل، فإن هناك مقال آخر يعود بنا إلى تراث مدرسة فرانكفورت وأهمية نظريتها النقدية في هذا المجال.وقد تميز هذا العدد بما تضمنه من أعمال قصصية بارزة، بدأت بأحدث قصص الكاتب الكبير بهاء طاهر بمناسبة عيده السادس والثمانين، ورواية العدد للكاتب اليمني وجدي الأهدل، هذا فضلًا عن ديوان شعر من مصر، بالإضافة للمقالات، والنصوص الإبداعية من مختلف أقطار العالم العربي، ومراجعات الكتب، وأبواب الكلمة المعهودة من نقد وشعر ورسائل وتقارير.