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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ريم بسيونى بضيافة الصالون الثقافى بنادى سبورتنج

السبت 13/فبراير/2021 - 02:16 ص
ريم بسيوني
ريم بسيوني
نضال ممدوح
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يستضيف الصالون الثقافى بنادي سبورتنج٬ في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ الكاتبة ريم بسيوني٬ ومناقشة لمجمل أعمالها وعلي رأسها روايتيها الأخيرتين:«أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»٬ و«سبيل الغارق»، الصادرتين عن نهضة مصر للنشر.

رواية «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك» عبارة عن ثلاث قصص تدور كل منها في إطار تاريخي يعكس من خلفه الوضع الاجتماعي والسياسي والتاريخي لمصر وناسها في تلك الفترة التي سيطر فيها المماليك على الحكم بعد انتهاء الحكم الأيوبي.

وأثار الحكم المملوكي الذي لا زال حتى يومنا هذا تختلط النظرة بشأنه، فمن جانب يراه البعض ويؤرخ له كحكم محتل لمجموعة من العبيد الذين تم جلبهم من أماكن عدة إلى مصر وهم أطفال، فتدربوا كجنود وتابعين لسلاطين وأمراء مارسوا التسلط على المصريين.

أما روايتها الأخري «سبيل الغارق» فهي ملحمة سردية أسطورية٬ بأماكنها٬ وأزمنتها المتناسلة من بعضها البعض٬ من شخصياتها الملحمية النبيلة٬ بل وشخصيات أشبه بالآلهة في الأساطير الإغريقية القديمة٬ من أول الشيخ الزمزمي٬ مرورًا بجليلة وحسن٬ ووالدتها خاصة «بثينة»، والتي تحمل أفكار حداثية ربما تتفوق بها على قريناتها اليوم من الأمهات وعلاقتهن ببانتهن، وصولًا إلى «تمرهان» الحنونة العطوفة الأصيلة.

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