رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بسبب أزمة كورونا: تراجع مبيعات الهواتف الذكية فى العالم خلال 2020

السبت 13/فبراير/2021 - 06:25 ص
الهواتف الذكية
الهواتف الذكية
وكالات
طباعة
أظهر تقرير دولي حديث لمؤسسة "أي دي سي" البحثية العالمية تراجعا في مبيعات الهواتف الذكية في جميع أسواق الاتصالات حول العالم قرابة 1.3 مليار وحدة في العام 2020.

وحسب التقرير فإن نسبة التراجع بلغت 6%، وذلك لدى المقارنة بمبيعاتها المسجلة في العام السابق 2019 عندما بلغت قرابة 1.4 مليار وحدة.

ويخالف هذا التراجع بهذه النسبة توقعات مراقبين في بداية أزمة كورونا في العالم، والتي كانت تشير إلى أن هذه السوق ستشهد تراجعا كبيرا بنسبة تتجاوز 25 %، بسبب الإغلاقات والإجراءات التي اتخذت في معظم دول العالم بسبب الكورونا، إلا أن مبيعات الهواتف الذكية بدأت تشهد تعافيا خلال الربع الثالث والرابع من العام الماضي.

ووفقا للتقرير نفسه فقد زاد الإقبال على سوق الهواتف الذكية، بسبب العروض الترويجية القوية، وشعبية الهواتف منخفضة إلى متوسطة السعر، وإقبال الناس على أجهزة الهواتف الذكية منخفضة التكلفة بسبب إقبال الناس والطلاب على تطبيق مفهوم التعلم عن بعد، وزيادة إقبال المستخدمين في الاعتماد على هذه الأجهزة إلى جانب أجهزة الحواسيب الشخصية والأجهزة اللوحية للتواصل وتسيير أمور الحياة والعمل عن بعد في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

موضوعات متعلقة

مكافأة من «هدية الرئيس» للسائقين الملتزمين باستبدال السيارات القديمة (فيديو)

السعودية: توقيف العشرات فى أمن الدولة ووزارة الدفاع بتهم فساد

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الأرصاد» تُحذر من طقس الغد: شبورة مائية ونشاط للرياح

الصور

image description

جنات تتألق في حفل عيد الحب بدار الأوبرا (صور)

image description

بعد تعثر 10 سنوات.. تشغيل محطة صرف صحي أبنوب والفتح بأسيوط

image description

محافظ دمياط: إدراج طريق «دمياط - المنصورة» ضمن خطة التطوير

image description

تخصيص 2 مليون جنيه لرصف شوارع العنانية في دمياط

image description

في توقيتات محددة.. فصل الكهرباء عن 40 منطقة بدمياط

الأكثر قراءة

وفاة القاص الكبير محمد حافظ رجب عن عمر يناهز 86 عاما

«الرفض» السبب.. تفاصيل جديدة فى واقعة «مقتل حمادة الفقير»

«عملى مشكلة مع خطيبى».. صوفينار تكشف لـ«الدستور» تفاصيل أزمتها مع صالح جمعة

التحقيق فى فيديو انتحار جنات فتاة «التيك توك» بتناول عقاقير طبية

إنفوجراف

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

أمريكى يورث كلبته 5 ملايين دولار

ميسى يتبرع بحذائه التاريخى الذى حطم به رقم الأسطورة بيليه

تساقط الثلوج فى موسكو يحطم رقمًا قياسيًا منذ نصف قرن

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبوظبى الجديد 2021 Nat Geo Abu Dhabi

أيام زمان

عارفة عبد الرسول.. حكاية فنانة تخلق شخصياتها من جعبة الحكايات

زمن محمود الخطيب.. اعترافات «بيبو»: أنا صنيعة الجمهور

ماذا قال عبدالسلام النابلسي عن صديق العمر فريد الأطرش؟

كمال الطويل يكشف حقيقة توزيع النشيد الوطني: عبدالوهاب لم يوزع لحن في حياته

مقالات الرأي
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
ماجد حبته
الصين تعامل BBC بالمثل
د.كريمة الحفناوى
لماذا نُغلق بابًا من أبواب التنوير؟
المزيد

الثقافة

مدحت صالح يحيى ثالث أمسيات حفلات الأوبرا بعيد الحب

فى اليوم العالمة للإذاعة.. هاجر سعد الدين «صوت بلدنا»

افتتاح معرض «أن تكون حاضرا» للفنان رومانى حافظ.. اليوم

فى عدد فبراير.. مجلة «الكلمة» تنشر قصة جديدة لبهاء طاهر