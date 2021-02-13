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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض «فجر يوم جديد» للفنان نذير طنبولى.. اليوم

السبت 13/فبراير/2021 - 02:03 ص
فجر يوم جديد
فجر يوم جديد
نضال ممدوح
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يفتتح في الخامسة من مساء اليوم السبت٬ بجاليري بيكاسو بالزمالك للفن التشكيلي٬ المعرض الفردي للفنان نذير طنبولي٬ والذي يقام تحت عنوان «فجر يوم جديد»٬ والمستوحي من أغنية بنفس الاسم للمغني جيمس سورينجن، ويستمر حتى 28 فبراير الجاري.

ولد «الطنبولي« في الإسكندرية عام 1971. بدأ في الرسم والتصوير في سن الثالثة ولم يتوقف، درس الفن والتصميم في جامعة الإسكندرية بين عامي 1989 و1994، وعمل كرسام ومصمم جرافيك قبل الانتقال إلى المملكة المتحدة في عام 2002 حيث عاش منذ ذلك الحين.

منذ عام 2015 كان يعمل بشكل متكرر في الإسكندرية، أعمال الطنبولي هي سرد لسيرة ذاتية، تواصلية تغلب عليها روح الدعابة، تمثل كلا من الشخصيات والأماكن في عملها حلمًا، مثل تقديم جميع الأشخاص الذين يعرفهم وجميع الأماكن التي سافر إليها، ومع ذلك تحتوي أعماله في كثير من الأحيان على العديد من الموضوعات والرموز العالمية التي تجعلها غير محددة ثقافيًا وجذابة على نطاق واسع.

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